〔背景资料〕中国2011年短期融资券及中期票据承销排行榜

路透上海1月4日电---据路透统计,中国2011年短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达17,458亿元人民币,同比增近五成,其中工商银行(601398.SS)(1398.HK)以2,383.4亿元蝉联承销额榜首.

统计并显示,建设银行(601939.SS)(0939.HK)去年共担任146期短融及中票等的主承销商,承销期数夺头名.

此外,建设银行和中国银行(601988.SS)(3988.HK)分别以2,273.5亿元和1,936.3亿元位列去年承销额的第二、三位.

排名承销额4-10位的分别是农业银行(601288.SS)(1288.HK)、光大银行(601818.SS)、国家开发银行[CHDB.UL]、招商银行(3968.HK)(600036.SS)、兴业银行(601166.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)和中信银行(601998.SS)(0998.HK).

以下为2011年短融及中票承销具体排名:

1.按全部承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 工商银行 2,383.4

2 建设银行 2,273.5

3 中国银行 1,936.3

4 农业银行 1,620.5

5 光大银行 1,318.24

6 国开行 1,216.09

7 招商银行 1,157.9

8 兴业银行 982.65

9 交通银行 884.41

10 中信银行 881.1

2.按全部承销期数:(前10位)

排名 主承销商 承销期数

1 建设银行 146

2 招商银行 123

3 兴业银行 118

4 中国银行 108

农业银行 108

6 中信银行 106

7 工商银行 96

光大银行 96

9 国开行 82

10 民生银行 80

(600016.SS)(1988.HK)

3.按短融及超短融承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 建设银行 1,560

2 工商银行 1,455.4

3 中国银行 1,024

4 光大银行 905.7

5 农业银行 898

6 招商银行 736.9

7 国开行 661.5

8 兴业银行 598.75

9 中信银行 592.5

10 交通银行 374.8

4.按中期票据承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 工商银行 928

2 中国银行 912.3

3 农业银行 722.5

4 建设银行 710.5

5 国开行 545.1

6 交通银行 508

7 招商银行 416.5

8 光大银行 410.3

9 兴业银行 368.7

10 民生银行 346.5

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限於上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

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