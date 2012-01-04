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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 14:21 BJT

〔东京美债〕收益率微跌,市场关注美国就业数据

路透东京1月4日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周三在清淡交投中微跌,不过市场预期美国本周稍晚公布的就业数据将进一步改善,这种预期支撑美债.

10年期美债收益率US10YT=RR最新报1.95%,略低於周二美国尾盘水准1.96%.

30年期美债收益率US30YT=RR持稳,报2.98%.

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