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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 14:17 BJT

〔日本股市〕涨逾1%创三周收盘高位,受中美乐观经济数据提振

路透东京1月4日电---日本股市日经指数周三上涨1.2%,触及三周收盘高位,此前来自美国和中国的正面经济数据缓解了投资者对全球经济的担忧.

日经指数.N225收在8,560.11点,突破8,495点的25日移动均线.东证股价指数.TOPX收高2%,报742.99点,亦创三周收盘高点.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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