〔中国债市〕2011年公司债发行1,291亿元,平安证券承销额居首

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月4日电---据路透统计数据显示,2011年中国公司债发行规模合计1,291亿元人民币,其中平安证券以166亿元居承销额之首,国泰君安证券和广发证券(000776.SZ)分别以164.8亿元和148亿元的承销额位列第二、三位.
统计数据并显示,在去年公司债承销期数方面,广发证券则以13只居首.
此外,2011年公司债承销金额排名第4-10位的依次为中信证券(600030.SS)(6030.HK)、瑞银证券、中金公司、银河证券、中银国际证券、招商证券(600999.SS)和光大证券(601788.SS).
目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限於上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.
注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.(完)
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--整理 边竞/曲伟治; 审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。