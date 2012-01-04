〔中国债市〕2011年公司债发行1,291亿元,平安证券承销额居首

路透上海1月4日电---据路透统计数据显示,2011年中国公司债发行规模合计1,291亿元人民币,其中平安证券以166亿元居承销额之首,国泰君安证券和广发证券(000776.SZ)分别以164.8亿元和148亿元的承销额位列第二、三位.

统计数据并显示,在去年公司债承销期数方面,广发证券则以13只居首.

此外,2011年公司债承销金额排名第4-10位的依次为中信证券(600030.SS)(6030.HK)、瑞银证券、中金公司、银河证券、中银国际证券、招商证券(600999.SS)和光大证券(601788.SS).

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限於上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.(完)

**浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选<CN/LEAGC>

**浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选NEWISSUEC