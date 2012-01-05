〔中国公开市场〕今日将不进行正回购操作,本周净投放510亿--业内人士

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京1月5日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场将净投放510亿元人民币,连续两周净投放.
业内人士周三透露,央行公开市场当日未申报央行票据,周四将暂停发行.公历年末银行冲存款规模的影响犹存,周四市场将面临大额补缴存款准备金的冲击;传统春节假期日近,资金备付压力趋增;流动性压力及一二级利差导致机构央票需求缺失,央行顺势而为,本周不再通过公开市场操作回笼资金.[ID:nCN1318246]
央行上周四时隔六个月後再次停发三个月期央票,而上周二发行的40亿元一年期央票对应收益率连续第六周持平於3.4875%.本周二(3日)适逢元旦小长假,央行未发行央票.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.而公历年末,银行都会揽存迎合监管指标,这必然会导致周四(5日)清算时大额补缴准备金.
央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。