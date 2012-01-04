〔背景资料〕中国2011年企业债承销排行榜

路透1月4日电---据路透统计数据显示,2011年中国企业债(含集合债券)发行规模合计达3,486亿元人民币,较前年同期的3,627亿元略减.其中银河证券以266.5亿元连续第二年夺得承销额头名.

此外,中信建投证券和宏源证券000562.SZ分别以202.5亿元和199.5亿元的承销额位列第二、三位.

数据并显示,中信建投证券2011年承销17期企业债,居於承销期数榜首,银河证券和华林证券均承销了16期企业债,并列位於承销期数次席.

排在去年企业债承销额第四、五位的分别是国泰君安证券和华林证券,之後分别为中信证券(600030.SS)(6030.HK)、西南证券(600369.SS)、招商证券(600999.SS)、中银国际证券和平安证券.

以下为2011年企业债承销具体排名:

1.按承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 银河证券 266.50

2 中信建投证券 202.54

3 宏源证券 199.50

4 国泰君安证券 183.84

5 华林证券 169.00

6 中信证券 165.00

7 西南证券 128.00

8 招商证券 125.34

9 中银国际证券 124.00

10 平安证券 115.34

2.按承销期数:(前9位)

排名 主承销商 承销期数

1 中信建投证券 17

2 银河证券 16

华林证券 16

4 宏源证券 15

5 国泰君安证券 13

6 中信证券 12

7 平安证券 10

8 中银国际证券 9

广发证券 9

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限於上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

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