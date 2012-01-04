全球最便宜汽车塔塔Nano遇销售瓶颈

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透孟买1月4日电---印度塔塔汽车(TAMO.NS)若想提高超低价车型--Nano汽车的销量，则需更吸引多像Vijay Govind Pisal的买家，Pisal是印度西部马哈拉施特拉邦Ozarde的一名甘蔗种植者。
Pisal买不起大车运输庄稼和化肥；鉴於车辆使用有限，他也不愿花两三倍的钱，购买一辆更高端一些的车型，因此，Pisal对价格便宜、省油且保修期长的Nano青睐有加。
36岁的Pisal在10月购买了辆Nano，他说：“以前我想访亲走友时，不得不依赖公共交通，或者骑自行车去。但现在，我可以开车带家人出行。”
塔塔在四年前推出Nano汽车，这款“百姓用车”作为全球最便宜车型吸引了广泛关注，成为印度家庭的升级款代步工具，印度人往往四人或以上挤在一辆两轮车上。
但Nano的前景并非一帆风顺，许多公司观察人士称，塔塔汽车要实现一年25万辆的销售目标，还有很长的路要走。
农民抗议导致Nano早期生产中断，首批购车者直到2009年7月才提到了车。Nano起火的报导也吓跑了消费者，潜在车主又存在资金困境，该款车型最初定价为10万卢比（合约1,878美元），而现在价格远远高於这一数字。
最关键的是，Nano汽车一直未能找到核心市场。
伦敦亚洲汽车情报公司（Intelligence Automotive Asia）总经理科泰（Ashvin Chotai）表示：“媒体宣传过多，关注过多，导致塔塔Nano最初对用户定位有误。Nano被普遍认为廉价汽车，而非性能优於摩托车的汽车。”
塔塔采取了多种举措刺激需求，包括延长汽车保修期、加强市场宣传、提供多种贷款选择和拓展小城镇销售渠道。
塔塔近期推出一款2012年车型，新车型功率更大、油耗更低、悬架和转向也有所改善。
但塔塔迄今没有推出一款Nano柴油车。印度汽油比二手柴油贵56%。
一些行业观察人士预计，本周新德里印度车展上，塔塔将推出一款Nano柴油车。
塔塔发言人Debasis Ray在邮件中回复称：“我们并未设定时间表，因为我们将留出充分时间，研发并改进出一款令我们满意的柴油发动机。”
去年12月，塔塔售出7,466辆Nano，这是自4月来的最佳表现，但远远低於古吉拉特邦新厂每月2万辆以上的产能。
为吸引小城镇消费者，塔塔正在人口少於50万的小城镇构建Nano经销商网络。为了让更多人买得起Nano，塔塔将首付款额定为1.5万卢比。塔塔还将Nano保修期延长至四年或6万公里。
塔塔公司称，Nano车主中首次购车者的比例升至约一半。
影响Nano销量的另一个因素是，塔塔尚未确定Nano的具体定位。
许多人表示，Nano汽车性价比很高，但另一些认为，该车系需进行重大升级，若不推出柴油款车型，则很难获得消费者青睐。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。