韩国智库称朝鲜军力日渐强盛,呼吁有效遏制朝鲜的威胁

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月4日电---首尔一家独立智库周三称，尽管朝鲜(北韩)经济濒临崩溃边缘，军力却日渐强盛。该智库呼吁更有效地遏制来自朝鲜的威胁。
朝鲜前领导人金正日去世刚两周左右，朝鲜已明确表示，其首要任务是维持军队高於一切的“先军”政策。
位於首尔的韩国经济研究所（Korea Economic Research Institute）发布报告称，2011年朝鲜军队超过102万人，拥有的坦克、战舰和防空炮数量创下历史纪录。
该研究所称：“令人沮丧的是，从2011年最新数据看，要说朝鲜军力强於韩国，也不是一点道理没有。”
“要防止朝鲜先发制人地攻击，唯一办法就是明确表态韩国军队将视此类攻击为全面战争的前奏，不论侵略是何性质，哪怕只是小规模区域性游击战，韩国都将坚决回击。”
该研究院表示，尽管朝鲜当前战斗机数量少於1986年，但自1990年代以来，其空军力量因顶级米格-29（MiG-29）战机而得到提升。该研究院并称，朝鲜潜艇数量也明显增加。
不过分析人士指出，朝鲜多数陆地作战设备陈旧，且燃料供应水平低下，意味着其无法维持长期军事行动。
韩国武装力量近70万人，即使加上2.8万驻韩美军，数量上也远不及朝鲜。
分析人士指出，朝鲜新领导人金正恩可能采取军事袭击、核试验或者导弹试验等行动，打造与其父亲和祖父相似的铁腕领导人形象。（完）
--编译：张家伟;发稿：朱淑珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。