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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 16:25 BJT

〔背景资料〕台湾1996-2008年历任总统直接民选得票率

(本文可搭配阅读"《台湾大选焦点》选战空前拉锯,总统大位谁来坐10天后见分晓[ID:nCT0494023]")

路透台北1月4日电---台湾将在1月14日举行总统大选,目前选情紧绷,国民党马英九与民进党蔡英文都正全力冲刺拉票,不到最後一刻胜负无法揭晓.

以下为台湾自1996年首次总统直接民选以来的得票细节:

2008年第十二任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率

国民党 马英九 7,659,014 58.45% 76.33%

萧万长

民进党 谢长廷 5,444,949 41.55%

苏贞昌

2004年第十一任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率

民进党 陈水扁 6,471,970 50.11% 80.28%

吕秀莲

国民党/亲民党 连战 6,442,452 49.89%

宋楚瑜

2000年第十任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率

民进党 陈水扁 4,977,697 39.30% 82.69%

吕秀莲

无党籍/其它 宋楚瑜 4,664,972 36.84%

张昭雄

国民党 连战 2,925,513 23.10%

萧万长

无党籍/其它 许信良 79,429 0.63%

朱惠良

新党 李敖 16,782 0.13%

冯沪祥

1996年第九任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率

国民党 李登辉 5,813,699 54.00% 76.04%

连战

民进党 彭明敏 2,274,586 21.13%

谢长廷

无党籍/其他 林洋港 1,603,790 14.90%

郝柏村

无党籍/其它 陈履安 1,074,044 9.98%

王清峰

注:资料来源为中央选举委员会 (完)

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--记者 张雅菁;审校 乔艳红

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