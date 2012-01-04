〔背景资料〕台湾1996-2008年历任总统直接民选得票率

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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路透台北1月4日电---台湾将在1月14日举行总统大选,目前选情紧绷,国民党马英九与民进党蔡英文都正全力冲刺拉票,不到最後一刻胜负无法揭晓.
以下为台湾自1996年首次总统直接民选以来的得票细节:
2008年第十二任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率
国民党 马英九 7,659,014 58.45% 76.33%
萧万长
民进党 谢长廷 5,444,949 41.55%
苏贞昌
2004年第十一任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率
民进党 陈水扁 6,471,970 50.11% 80.28%
吕秀莲
国民党/亲民党 连战 6,442,452 49.89%
宋楚瑜
2000年第十任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率
民进党 陈水扁 4,977,697 39.30% 82.69%
吕秀莲
无党籍/其它 宋楚瑜 4,664,972 36.84%
张昭雄
国民党 连战 2,925,513 23.10%
萧万长
无党籍/其它 许信良 79,429 0.63%
朱惠良
新党 李敖 16,782 0.13%
冯沪祥
1996年第九任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率
国民党 李登辉 5,813,699 54.00% 76.04%
连战
民进党 彭明敏 2,274,586 21.13%
谢长廷
无党籍/其他 林洋港 1,603,790 14.90%
郝柏村
无党籍/其它 陈履安 1,074,044 9.98%
王清峰
注:资料来源为中央选举委员会 (完)
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--记者 张雅菁;审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。