〔背景资料〕中国2011年商业银行债承销排行榜

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月4日电---据路透统计数据显示,2011年中国商业银行债券发行规模合计达3,519亿元人民币,较前年同期的929.5亿元增长近三倍;其中,中信证券(600030.SS)(6030.HK)以884.19亿元获得承销额头名.
此外,中金公司和中银国际证券分别以618.44亿元和490.01亿元的承销额位列第二、三位.
数据并显示,中信证券2011年承销15期商业银行债,居於承销期数榜首,中金公司和中银国际证券分别承销了11期、6期,位列承销期数第二、三位.
此外,国泰君安证券、海通证券(600837.SS)列上半年商业银行债承销额第四、五位,之後分别为中德证券、工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、高盛高华证券和瑞银证券.
以下为2011年商业银行债承销具体排名:
1.按承销金额:(前10位)
排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 中信证券 884.19
2 中金公司 618.44
3 中银国际证券 490.01
4 国泰君安证券 181.17
5 海通证券 175.01
6 中德证券 171.43
7 工商银行 162.50
8 农业银行 150.00
9 高盛高华证券 121.43
10 瑞银证券 117.26
2.按承销期数:(前8位)
排名 主承销商 承销期数
1 中信证券 15
2 中金公司 11
3 中银国际证券 6
4 海通证券 5
瑞银证券 5
中信建投证券 5
7 中德证券 4
南京银行 4
(601009.SS)
注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)
**浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选<CN/LEAGC>
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--发稿 曲伟治; 审校 边竞
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。