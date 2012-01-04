〔背景资料〕中国2011年商业银行债承销排行榜

路透1月4日电---据路透统计数据显示,2011年中国商业银行债券发行规模合计达3,519亿元人民币,较前年同期的929.5亿元增长近三倍;其中,中信证券(600030.SS)(6030.HK)以884.19亿元获得承销额头名.

此外,中金公司和中银国际证券分别以618.44亿元和490.01亿元的承销额位列第二、三位.

数据并显示,中信证券2011年承销15期商业银行债,居於承销期数榜首,中金公司和中银国际证券分别承销了11期、6期,位列承销期数第二、三位.

此外,国泰君安证券、海通证券(600837.SS)列上半年商业银行债承销额第四、五位,之後分别为中德证券、工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、高盛高华证券和瑞银证券.

以下为2011年商业银行债承销具体排名:

1.按承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 中信证券 884.19

2 中金公司 618.44

3 中银国际证券 490.01

4 国泰君安证券 181.17

5 海通证券 175.01

6 中德证券 171.43

7 工商银行 162.50

8 农业银行 150.00

9 高盛高华证券 121.43

10 瑞银证券 117.26

2.按承销期数:(前8位)

排名 主承销商 承销期数

1 中信证券 15

2 中金公司 11

3 中银国际证券 6

4 海通证券 5

瑞银证券 5

中信建投证券 5

7 中德证券 4

南京银行 4

(601009.SS)

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

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