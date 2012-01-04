〔中国债市〕2011年商业银行债发行3,519亿元,中信证券承销额居首

路透上海1月4日电---据路透统计数据显示,2011年中国商业银行债券发行规模合计达3,519亿元人民币,较前年同期的929.5亿元增长近三倍;其中,中信证券(600030.SS)(6030.HK)以884.19亿元获得承销额头名.

此外,中金公司和中银国际证券分别以618.44亿元和490.01亿元的承销额位列第二、三位.

数据并显示,中信证券2011年承销15期商业银行债,居於承销期数榜首,中金公司和中银国际证券分别承销了11期、6期,位列承销期数第二、三位.

此外,国泰君安证券、海通证券(600837.SS)列上半年商业银行债承销额第四、五位,之後分别为中德证券、工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、高盛高华证券和瑞银证券.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.(完)

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