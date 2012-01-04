新加坡总理减薪近四成,仍是全球最高薪领导人

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡1月4日电---新加坡总理李显龙及内阁部长的薪水将下调约36%，以回应反对党对他们薪水过高的质疑。即使如此，李显龙仍将是全球薪水最高的领导人。
新加坡为吸引高端人才进入公共部门，向政府官员及公务员支付高薪。但反对党称，国家领导人的薪金过多。
李显龙去年委任的评估委员会在其网站称，按照委员会提议，李显龙的年薪将从目前的逾300万新元（230万美元），调降至220万新元（170万美元）。
即使薪金下调，李显龙的年薪仍是香港特首曾荫权的三倍。曾荫权的年薪约为55万美元，在世界最高薪水的政治领导人中排名第二。
澳大利亚总理吉拉德的年薪约为48万澳元（49.82万美元），美国总统奥巴马的年薪约40万美元。
该委员会称，内阁部长的起步年薪将下调为110万新元，比以前低37%。
据新加坡亚洲新闻台（Channel NewsAsia）在其网站报导，新加坡国会将於1月16日对该提议进行辩论。李显龙已表示，政府将会接受该提议。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。