〔中国个股〕万科去年实现销售金额1,215亿元,同比增长12.4%

路透上海1月4日电---中国最大房地产公司之一的万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ周三公告称,2011年实现销售面积1,075.3万平方米,销售金额1,215.4亿元人民币,同比分别增长19.8%和12.4%.

其中,12月实现销售面积59.9万平方米,销售金额58.2亿元.该公司未提供同比数据,而据路透计算,其12月销售额同比下降30%.

公告并显示,万科去年12月新增六个项目,分别位於武汉、西安、重庆、南昌、惠州和大连,对应万科权益的规划建筑面积合计约97.7万平米,新增项目的平均楼面地价约2,230元/平方米.

万科新闻稿称,从认购金额来看,公司12月份环比11月有较明显增长,但因为大多数推盘都集中在下半月,有相当比例的房屋虽然在12月实现了认购,但尚未完成签约.截至12月底,万科已认购待签约产品规模超过100亿,其业绩将在未来几个月中陆续体现.

该公司同时表示,其谨慎拿地的原则没有任何变化.董事会秘书谭华杰并称,2012年公司会在确保经营安全的前提下,努力实现增长,"由於产品定位方面的优势和一贯坚持快速销售的策略,万科有信心继续领跑市场."

万科A周三收报7.33元,跌0.14元,或1.87%.(完)