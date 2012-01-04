修正:〔日本股市〕日经指数受汽车和金融股提振收涨1.2%,创三周收盘高位(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更正:因译文有误,第一段"周一"应为"周三")
(新增细节)
* 日经指数升穿25日移动均线,东证股价指数上涨2%
* 美国和中国的经济数据令人鼓舞,提振汽车及金融股
* 尔必达记忆体受并购传言提振跳升,但东芝否认相关报导
* 汇丰维持对日本股市"低配"的观点
路透东京1月4日电---日本股市日经指数周三升至三周收盘高位,此前美国和中国的经济数据好於预期,但分析师表示,若欧元持於100日圆下方,日股涨势或停顿.
上述经济数据缓解了对全球经济体质的忧虑,提振日本汽车和金融股.
丰田汽车(7203.T)上涨3.1%,日产汽车(7201.T)涨1%,而此前受创的野村控股(8604.T)大涨6.9%,百分比涨幅为蓝筹股指数Topix Core 30.TOPXC成分股之首.
日经指数.N225收涨1.2%,至8,560.11点,升穿25天移动均线切入位8,495点,此前公布的数据显示,美国12月制造业增速为六个月以来最快.2011年日经指数累计下跌17.3%.
近8,589点的75日移动均线水准被视作日经指数的下一道关口,成功突破此处方能提升投资者对日股全面反弹的信心.
"日经指数看上去会止步于75日均线,能否突破这个位置备受关注,"Okasan Online Securities的首席策略师Yoshihiro Ito表示,"考察新年的头四个交易日,总能很好地评估日本投资者的信心如何."
东证股价指数.TOPX攀升2%至742.99点.
尔必达记忆体6665.T延续近期动荡走势,早盘大涨超过9%,此前台湾媒体DigiTimes报导称该公司可能与东芝(6502.T)合并.尔必达收涨5.6%.东芝下挫1%,尽管其对报导予以否认.[ID:nCN1317662]
汇丰银行在其全球配置中继续"低配"日本股票,称日圆走强且日股估值较高.该行在报告中指出,"日本央行仍不愿注入流动性;这意味着日圆或进一步升值,而这将损及企业获利."(完)
--编译 丁琦/隋芬;审校 李爽/艾茂林
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。