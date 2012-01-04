修正:〔日本股市〕日经指数受汽车和金融股提振收涨1.2%,创三周收盘高位(更新版)

(更正:因译文有误,第一段"周一"应为"周三")

(新增细节)

* 日经指数升穿25日移动均线,东证股价指数上涨2%

* 美国和中国的经济数据令人鼓舞,提振汽车及金融股

* 尔必达记忆体受并购传言提振跳升,但东芝否认相关报导

* 汇丰维持对日本股市"低配"的观点

路透东京1月4日电---日本股市日经指数周三升至三周收盘高位,此前美国和中国的经济数据好於预期,但分析师表示,若欧元持於100日圆下方,日股涨势或停顿.

上述经济数据缓解了对全球经济体质的忧虑,提振日本汽车和金融股.

丰田汽车(7203.T)上涨3.1%,日产汽车(7201.T)涨1%,而此前受创的野村控股(8604.T)大涨6.9%,百分比涨幅为蓝筹股指数Topix Core 30.TOPXC成分股之首.

日经指数.N225收涨1.2%,至8,560.11点,升穿25天移动均线切入位8,495点,此前公布的数据显示,美国12月制造业增速为六个月以来最快.2011年日经指数累计下跌17.3%.

近8,589点的75日移动均线水准被视作日经指数的下一道关口,成功突破此处方能提升投资者对日股全面反弹的信心.

"日经指数看上去会止步于75日均线,能否突破这个位置备受关注,"Okasan Online Securities的首席策略师Yoshihiro Ito表示,"考察新年的头四个交易日,总能很好地评估日本投资者的信心如何."

东证股价指数.TOPX攀升2%至742.99点.

尔必达记忆体6665.T延续近期动荡走势,早盘大涨超过9%,此前台湾媒体DigiTimes报导称该公司可能与东芝(6502.T)合并.尔必达收涨5.6%.东芝下挫1%,尽管其对报导予以否认.[ID:nCN1317662]

汇丰银行在其全球配置中继续"低配"日本股票,称日圆走强且日股估值较高.该行在报告中指出,"日本央行仍不愿注入流动性;这意味着日圆或进一步升值,而这将损及企业获利."(完)

--编译 丁琦/隋芬;审校 李爽/艾茂林

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]