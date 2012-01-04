〔意大利经济〕前经济部长称意大利面临的最大风险是向IMF求援--报载

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透米兰1月4日电---意大利日报Corriere della Sera周三刊出的专访显示,该国前经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)称,意大利面临的最大风险是必须向国际货币基金组织(IMF)求援.
"我认为,意大利面临的最严峻风险不是必须通过新的撙节举措,而是必须向IMF求援.就像金融圈和欧洲地区以及评级机构'沉默不语'暗示的那样,"特雷蒙蒂表示.
他还补充称,不知道IMF会借给意大利多少钱,有人说可能在3,000-4,000亿左右.
意大利官员一再否认该国将需要救助,称不会像希腊、爱尔兰和葡萄牙那样,在举债成本升至难以持续的水平後被迫接受援助.(完)
--编译 李爽; 审校 白云
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。