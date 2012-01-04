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债券 | 2012年 1月 4日 星期三 15:46 BJT

〔意大利经济〕前经济部长称意大利面临的最大风险是向IMF求援--报载

路透米兰1月4日电---意大利日报Corriere della Sera周三刊出的专访显示,该国前经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)称,意大利面临的最大风险是必须向国际货币基金组织(IMF)求援.

"我认为,意大利面临的最严峻风险不是必须通过新的撙节举措,而是必须向IMF求援.就像金融圈和欧洲地区以及评级机构'沉默不语'暗示的那样,"特雷蒙蒂表示.

他还补充称,不知道IMF会借给意大利多少钱,有人说可能在3,000-4,000亿左右.

意大利官员一再否认该国将需要救助,称不会像希腊、爱尔兰和葡萄牙那样,在举债成本升至难以持续的水平後被迫接受援助.(完)

--编译 李爽; 审校 白云

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