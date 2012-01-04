〔中国债市〕2011年债券发行总量7.64万亿元,同比减近两成--路透数据

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月4日电---据路透统计数据显示,中国2011年共发行债券76,373亿元人民币(不含私募债),较2010年92,924亿元减少近两成,其中央票去年发行规模萎缩近七成,成为拖累整体债券发行量下滑的重要原因.
数据并显示,2011年国债发行量也小幅下降逾一成至1.54万亿元,因凭证式国债和贴现国债等品种发行规模萎缩,而地方债发行量仍持平在2,000亿元.
除国债和央票外,其他主要债券品种发行量去年大多有所增加,其中政策性银行债发行量1.91万亿元,上升约五成,而在补充资本金的压力下,商业银行债发行规模更是大增近三倍.
而信用债的发行热度仍不减,2011年的发行总量达2.22万亿元(未含私募债),同比增长近四成.
目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限於上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.
以下为2011年各类债券的发行情况:
债券品种 2011年发行量(亿元) 2010年发行量(亿元)
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国债 15,397.91 17,881.9
地方政府债 2,000 2,000
政策性金融债 19,071.8 12,620.7
央行票据 14,140 42,350
商业银行债 3,518.5 929.5
非银行金融机构债 10 50
政府支持机构债 -- 1,090
短期融资券(含超短融) 10,122 6,892
中期票据(含集合票据) 7,336 4,971
企业债 3,486 3,627
公司债 1,291 511.5
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合计 76,373.21 92,923.6(完)
--发稿 边竞/曲伟治; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。