〔中国债市〕2011年债券发行总量7.64万亿元,同比减近两成--路透数据

路透上海1月4日电---据路透统计数据显示,中国2011年共发行债券76,373亿元人民币(不含私募债),较2010年92,924亿元减少近两成,其中央票去年发行规模萎缩近七成,成为拖累整体债券发行量下滑的重要原因.

数据并显示,2011年国债发行量也小幅下降逾一成至1.54万亿元,因凭证式国债和贴现国债等品种发行规模萎缩,而地方债发行量仍持平在2,000亿元.

除国债和央票外,其他主要债券品种发行量去年大多有所增加,其中政策性银行债发行量1.91万亿元,上升约五成,而在补充资本金的压力下,商业银行债发行规模更是大增近三倍.

而信用债的发行热度仍不减,2011年的发行总量达2.22万亿元(未含私募债),同比增长近四成.

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限於上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

以下为2011年各类债券的发行情况:

债券品种 2011年发行量(亿元) 2010年发行量(亿元)

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国债 15,397.91 17,881.9

地方政府债 2,000 2,000

政策性金融债 19,071.8 12,620.7

央行票据 14,140 42,350

商业银行债 3,518.5 929.5

非银行金融机构债 10 50

政府支持机构债 -- 1,090

短期融资券(含超短融) 10,122 6,892

中期票据(含集合票据) 7,336 4,971

企业债 3,486 3,627

公司债 1,291 511.5

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合计 76,373.21 92,923.6(完)