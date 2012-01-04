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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 15:34 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超2,971亿韩元

路透首尔1月4日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超2,971亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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1月4日 297.1 101.8 -392.2

1月3日 321.8 277.3 -971.0

1月2日 -100.5 231.6 7.3

12月29日 -14.4 190.6 -99.0

12月28日 31.4 -17.0 184.2

12月27日 91.6 199.0 -209.3

12月26日 84.2 -54.0 12.9

12月23日 190.2 80.9 -530.5

12月22日 -25.1 101.8 -75.4

12月21日 329.9 151.9 -569.0

12月20日 -324.0 49.3 166.8

12月19日 -240.9 101.1 166.6

12月16日 32.1 -33.7 145.2

12月15日 -286.4 -1.3 485.7

12月14日 -345.0 38.9 242.7

-------------------------------------------------

本月以来 518.3 611.2 -1,356.0

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今年以来 518.3 611.2 -1,356.0

------------------------------------------------- (完)

--编译 白云;审校 艾茂林

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