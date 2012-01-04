修正:〔中国票据市场〕转贴利率小跌,年初信贷规模充裕令银行收票意愿恢复

(第一段应为周三,非周一)

路透上海1月4日电---中国票据市场转贴利率周三小跌,年初机构信贷规模普遍充裕,成交较前活跃.加之年初资金成本下降,进一步利好转贴利率走跌.

交易员指出,年初银行信贷规模宽松,因此收票机构明显增加.随着资金面逐渐回暖,近期交易活跃性将进一步恢复.

"一般年初银行信贷规模都很充裕,收票机构也逐渐出来了,而且资金成本也较去年底下降了很多,(转贴)整体稍稍下降的点,不过这只是个开始,交易将慢慢恢复."上海一银行交易员称.

但是他同时指出,春节期间资金面将面临考验,届时票据利率或将有所上涨,但是市场普遍认为今年货币政策放松的可能性较大,因此对於票据市场的回暖也充满期待.

12月结束的中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,经济目标的排序上稳增长和控物价也变得同等重要,而"稳中求进"的表述也意味着中国要解决现阶段面临诸多难题的企图.[ID:nCN1283492]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 8.3870/7.9887 8.6774/8.3324 9.8350/9.2320

上日 8.3870/7.9887 8.6774/8.3324 9.8350/9.2320

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变动 0/0 0/0 0/0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1946%,与上日持平

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3414/3.2754 3.3699/3.3129

上日 3.3153/3.2530 3.3539/3.3050

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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