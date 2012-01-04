修正:〔中国票据市场〕转贴利率小跌,年初信贷规模充裕令银行收票意愿恢复

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(第一段应为周三,非周一)
路透上海1月4日电---中国票据市场转贴利率周三小跌,年初机构信贷规模普遍充裕,成交较前活跃.加之年初资金成本下降,进一步利好转贴利率走跌.
交易员指出,年初银行信贷规模宽松,因此收票机构明显增加.随着资金面逐渐回暖,近期交易活跃性将进一步恢复.
"一般年初银行信贷规模都很充裕,收票机构也逐渐出来了,而且资金成本也较去年底下降了很多,(转贴)整体稍稍下降的点,不过这只是个开始,交易将慢慢恢复."上海一银行交易员称.
但是他同时指出,春节期间资金面将面临考验,届时票据利率或将有所上涨,但是市场普遍认为今年货币政策放松的可能性较大,因此对於票据市场的回暖也充满期待.
12月结束的中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,经济目标的排序上稳增长和控物价也变得同等重要,而"稳中求进"的表述也意味着中国要解决现阶段面临诸多难题的企图.[ID:nCN1283492]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 8.3870/7.9887 8.6774/8.3324 9.8350/9.2320
上日 8.3870/7.9887 8.6774/8.3324 9.8350/9.2320
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变动 0/0 0/0 0/0
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价持平**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1946%,与上日持平
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.3414/3.2754 3.3699/3.3129
上日 3.3153/3.2530 3.3539/3.3050
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。