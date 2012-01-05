多运动能帮助儿童提高学习成绩--研究

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月4日电---研究发现，运动较多的孩子学习成绩往往也较好。这些运动包括课间休息、体育课以及上下学路上的活动。
该研究结果发表在《儿科学与青少年医学文献》（Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine）上。为使学生有更多时间准备学业考试，美国学校眼下纷纷缩减体育活动时间。
参与此项研究的辛格（Amika Singh）称，研究结果表明，学校既要看重学习，也应重视体育运动，学生家庭亦应如此。
辛格说：“这可能是一个课间活动，或者在课堂中每隔半小时站起来做一些活动。”
“也可能是骑自行车上学……任何一种能想到的体育活动。不是仅限於学校的体育课。”
辛格和她的同事对14项研究进行了评估，这些研究对比了儿童体育活动与他们在数学、语言、思维和记忆方面的测试结果。
研究人员在询问学生花多少时间进行运动後发现，参加体育活动多的学生在课堂上的表现更好。
研究人员写道，这可能是因为儿童若得到足够的锻炼，行为表现更好，注意力更集中，或者是因为体育活动促进血液流向脑部，同时改善情绪。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。