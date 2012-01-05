多运动能帮助儿童提高学习成绩--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月4日电---研究发现，运动较多的孩子学习成绩往往也较好。这些运动包括课间休息、体育课以及上下学路上的活动。

该研究结果发表在《儿科学与青少年医学文献》（Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine）上。为使学生有更多时间准备学业考试，美国学校眼下纷纷缩减体育活动时间。

参与此项研究的辛格（Amika Singh）称，研究结果表明，学校既要看重学习，也应重视体育运动，学生家庭亦应如此。

辛格说：“这可能是一个课间活动，或者在课堂中每隔半小时站起来做一些活动。”

“也可能是骑自行车上学……任何一种能想到的体育活动。不是仅限於学校的体育课。”

辛格和她的同事对14项研究进行了评估，这些研究对比了儿童体育活动与他们在数学、语言、思维和记忆方面的测试结果。

研究人员在询问学生花多少时间进行运动後发现，参加体育活动多的学生在课堂上的表现更好。

研究人员写道，这可能是因为儿童若得到足够的锻炼，行为表现更好，注意力更集中，或者是因为体育活动促进血液流向脑部，同时改善情绪。（完）