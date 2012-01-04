〔中国证券〕今年沪深股市IPO融资额料达2,700-3,000亿元--普华永道

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月4日电---2012年中国A股新股发行市场将以平稳为主要特征,国际会计师行普华永道(罗兵咸永道)周三预计,今年沪深股市首次公开发行(IPO)融资额达2,700-3,000亿元人民币,保持2011年的融资水平.
2011年沪深股市共有282宗IPO,融资总额2,861亿元,同比分别下降19%和41%,但仍继续领跑全球资本市场.普华永道还估计,今年A股上市企业以工业产品、信息科技、金融服务、消费品及零售等行业为主.
普华永道中国主管合伙人林怡仲在新闻会上指出,"很多中国企业开始首发准备工作,等待合适的时机上市.预期2012年深圳创业板及中小企业板融资活动仍然活跃.工业产品、消费品及零售行业、信息科技以及金融服务等行业将继续成为中国IPO市场的主要动力."
普华永道预计今年上海主板将迎来40家左右的新股,融资量在900-1,000亿元,深圳中小板及创业板共有260家企业上市,融资额在1,800-2,000亿元.
2011年上海,深圳中小板和创业板分别有39家、115家和128家公司上市,这些新上市公司所属行业最多的是工业产品.不过这三个市场去年新股上市首日破发情况更加普遍,上海首日破发的公司占比高达38%,深圳中小板和创业板亦有28%和23%,均高於2010年.
香港股市去年是中国大陆之外全球最大的融资市场,去年IPO融资量达2,714亿港币(约合2,206亿元人民币).普华永道预计香港市场今年IPO融资量为2,000-2,300亿港币.
普华永道数据显示,去年美国纽约交易所和纳斯达克市场分别有68家和66家公司上市,融资额折合人民币分别达1,621亿元和622亿元.
国际会计和咨询公司安永[ERNY.UL]稍早预测,中国A股市场和香港市场今年融资量分别达3,000亿元和2,500亿港元.[ID:nCN1299470](完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。