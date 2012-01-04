〔中国证券〕今年沪深股市IPO融资额料达2,700-3,000亿元--普华永道

路透上海1月4日电---2012年中国A股新股发行市场将以平稳为主要特征,国际会计师行普华永道(罗兵咸永道)周三预计,今年沪深股市首次公开发行(IPO)融资额达2,700-3,000亿元人民币,保持2011年的融资水平.

2011年沪深股市共有282宗IPO,融资总额2,861亿元,同比分别下降19%和41%,但仍继续领跑全球资本市场.普华永道还估计,今年A股上市企业以工业产品、信息科技、金融服务、消费品及零售等行业为主.

普华永道中国主管合伙人林怡仲在新闻会上指出,"很多中国企业开始首发准备工作,等待合适的时机上市.预期2012年深圳创业板及中小企业板融资活动仍然活跃.工业产品、消费品及零售行业、信息科技以及金融服务等行业将继续成为中国IPO市场的主要动力."

普华永道预计今年上海主板将迎来40家左右的新股,融资量在900-1,000亿元,深圳中小板及创业板共有260家企业上市,融资额在1,800-2,000亿元.

2011年上海,深圳中小板和创业板分别有39家、115家和128家公司上市,这些新上市公司所属行业最多的是工业产品.不过这三个市场去年新股上市首日破发情况更加普遍,上海首日破发的公司占比高达38%,深圳中小板和创业板亦有28%和23%,均高於2010年.

香港股市去年是中国大陆之外全球最大的融资市场,去年IPO融资量达2,714亿港币(约合2,206亿元人民币).普华永道预计香港市场今年IPO融资量为2,000-2,300亿港币.

普华永道数据显示,去年美国纽约交易所和纳斯达克市场分别有68家和66家公司上市,融资额折合人民币分别达1,621亿元和622亿元.

国际会计和咨询公司安永[ERNY.UL]稍早预测,中国A股市场和香港市场今年融资量分别达3,000亿元和2,500亿港元.[ID:nCN1299470](完)