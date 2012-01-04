《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--1月4日

路透上海1月4日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市 场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中 国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年1月2日-1月6日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 1/4 深 国瓷材料 300285 1,560 26.00 55.32 招商证券 1/9 1/4 深 安科瑞 300286 867 30.00 32.97 日信证券 1/9 1/6 沪 江南嘉捷 -- 5,600 -- -- 华泰联合 1/11 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,147.49亿元人民币,详情请点选[ID:CN1318610] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 中国银行、中信建投等 1/4-2/20 (募集规模上限为5亿美元等值的人民币) 亚洲机会股票基金(QDII) 光大保德信行业 光大保德信 农业银行 工商银行、招商证券等 1/4-2/10 轮动股票基金 上投摩根健康 上投摩根 中国银行 招商银行、招商证券等 2011/12/19-1/20 品质生活股票基金 招商优势企业 招商基金 中国银行 招商银行、申银万国等 2011/12/14-1/20 灵活配置混合基金 睿智中证500 工银瑞信 中国银行 中国银行、光大证券等 2011/12/26-1/18 指数分级基金 信诚沪深300 信诚基金 建设银行 安信证券、渤海证券等 2011/12/21-1/18 指数分级基金 长城久兆中小板 长城基金 建设银行 农业银行、中信建投等 2011/12/19-1/17 300指数分级基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注 (亿元) 无 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 10 500 510 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 鞍钢集团 中期票据 50 周三 注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周日至本周五. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 温州宏丰 1,771 20.00 2.31 122.82 127.86 12/28/2011 1/4 ========================================================================================(完) --整理 边竞/曾菱; 审校 周晓峰