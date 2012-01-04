《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月4日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市 场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中 国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年1月2日-1月6日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 1/4 深 国瓷材料 300285 1,560 26.00 55.32 招商证券 1/9 1/4 深 安科瑞 300286 867 30.00 32.97 日信证券 1/9 1/6 沪 江南嘉捷 -- 5,600 -- -- 华泰联合 1/11 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,147.49亿元人民币,详情请点选[ID:CN1318610] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 中国银行、中信建投等 1/4-2/20 (募集规模上限为5亿美元等值的人民币) 亚洲机会股票基金(QDII) 光大保德信行业 光大保德信 农业银行 工商银行、招商证券等 1/4-2/10 轮动股票基金 上投摩根健康 上投摩根 中国银行 招商银行、招商证券等 2011/12/19-1/20 品质生活股票基金 招商优势企业 招商基金 中国银行 招商银行、申银万国等 2011/12/14-1/20 灵活配置混合基金 睿智中证500 工银瑞信 中国银行 中国银行、光大证券等 2011/12/26-1/18 指数分级基金 信诚沪深300 信诚基金 建设银行 安信证券、渤海证券等 2011/12/21-1/18 指数分级基金 长城久兆中小板 长城基金 建设银行 农业银行、中信建投等 2011/12/19-1/17 300指数分级基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注 (亿元) 无 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 10 500 510 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 鞍钢集团 中期票据 50 周三 注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周日至本周五. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 温州宏丰 1,771 20.00 2.31 122.82 127.86 12/28/2011 1/4 ========================================================================================(完) --整理 边竞/曾菱; 审校 周晓峰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。