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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 16:16 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--1月4日

路透上海1月4日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年1月2日-1月6日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日
     1/4       深    国瓷材料   300285       1,560         26.00        55.32     招商证券 1/9
     1/4       深    安科瑞     300286         867         30.00        32.97     日信证券 1/9   
     1/6       沪    江南嘉捷     --         5,600          --           --       华泰联合 1/11
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,147.49亿元人民币,详情请点选[ID:CN1318610]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构              发行时间     备注 

  富兰克林国海   国海富兰克林    农业银行     中国银行、中信建投等     1/4-2/20  (募集规模上限为5亿美元等值的人民币)
  亚洲机会股票基金(QDII)

  光大保德信行业  光大保德信     农业银行     工商银行、招商证券等     1/4-2/10
  轮动股票基金

  上投摩根健康     上投摩根      中国银行     招商银行、招商证券等     2011/12/19-1/20  
  品质生活股票基金

  招商优势企业     招商基金      中国银行     招商银行、申银万国等     2011/12/14-1/20
  灵活配置混合基金

  睿智中证500      工银瑞信      中国银行     中国银行、光大证券等     2011/12/26-1/18
  指数分级基金

  信诚沪深300      信诚基金      建设银行     安信证券、渤海证券等     2011/12/21-1/18
  指数分级基金

  长城久兆中小板   长城基金      建设银行     农业银行、中信建投等     2011/12/19-1/17
  300指数分级基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备    注
                (亿元)
  无
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期         正回购到期          合计
     10               500              510
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体            债券类型      到期本金规模   到期时间
                                       (亿元)
  鞍钢集团            中期票据          50           周三 

  注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周日至本周五.
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  3.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日  解冻日
  温州宏丰    1,771       20.00     2.31          122.82          127.86 12/28/2011  1/4
  ========================================================================================(完)
 
  --整理 边竞/曾菱; 审校 周晓峰

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