〔中国债市〕人民币利率互换上涨,PMI数据反弹弱化经济悲观预期

路透上海1月4日电---中国人民币利率互换(IRS)周三上涨.12月制造业采购经理人指数(PMI)反弹,市场推测经济也许并非如此前预期的那麽糟糕,央行降息时点或延後,造成IRS报价反弹.

交易员并称,新年过後,IRS市场报价较年前已经有所回暖,但成交还是偏于清淡,预计清淡的市况近期将逐渐改善.

"今天(IRS)价格涨了一些,PMI指数公布後,大家在推测央行降息的时点可能不会很早."上海一银行交易员表示,

他认为,考虑到目前货币市场资金价格在回落,并且中国经济已进入降息周期,预计IRS价格持续反弹空间有限,而IRS成交清淡的市况近期也会逐渐改善.

中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI重返50%的荣枯分水岭上方,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,数据远高於市场预期,显示中国经济增速回落的态势有所改变.[ID:nCT0493647]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

周三 3.4020/3.5120 2.8275/2.9175 2.7483/2.8417 2.9067/3.0033 2.8280/3.1520

*上周六 3.2429/3.4129 2.7525/2.8483 2.6817/2.7750 2.8217/2.9200 2.7700/3.0850

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.1591/+0.0991 +0.0750/+0.0692 +0.0666/+0.0667 +0.0850/+0.0833 +0.0580/+0.0670

注: * 因1月1日-1月3日元旦公共假期,各主要金融市场休市

以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>