〔中国债市〕人民币利率互换上涨,PMI数据反弹弱化经济悲观预期

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月4日电---中国人民币利率互换(IRS)周三上涨.12月制造业采购经理人指数(PMI)反弹,市场推测经济也许并非如此前预期的那麽糟糕,央行降息时点或延後,造成IRS报价反弹.
交易员并称,新年过後,IRS市场报价较年前已经有所回暖,但成交还是偏于清淡,预计清淡的市况近期将逐渐改善.
"今天(IRS)价格涨了一些,PMI指数公布後,大家在推测央行降息的时点可能不会很早."上海一银行交易员表示,
他认为,考虑到目前货币市场资金价格在回落,并且中国经济已进入降息周期,预计IRS价格持续反弹空间有限,而IRS成交清淡的市况近期也会逐渐改善.
中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI重返50%的荣枯分水岭上方,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,数据远高於市场预期,显示中国经济增速回落的态势有所改变.[ID:nCT0493647]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.4020/3.5120 2.8275/2.9175 2.7483/2.8417 2.9067/3.0033 2.8280/3.1520
*上周六 3.2429/3.4129 2.7525/2.8483 2.6817/2.7750 2.8217/2.9200 2.7700/3.0850
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变动 +0.1591/+0.0991 +0.0750/+0.0692 +0.0666/+0.0667 +0.0850/+0.0833 +0.0580/+0.0670
注: * 因1月1日-1月3日元旦公共假期,各主要金融市场休市
以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
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索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。