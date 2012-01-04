〔外汇期权〕波动率开盘走软,昨日曾因风险偏好转佳而遭抛--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
IFR伦敦1月4日电---期权波动率整体走势迟滞,昨日曾因投资者风险偏好转佳而全线遭抛.欧元兑美元一周期波动率从12.75%降至12.0%(上周触及三年低点8.25%),一个月期价平期权波动率从13.7%降至12.9%,短线目标为上周所创的12周新低12.5%,但相比现实波动率有更大下行空间.
欧元兑美元三个月价平期权波动率从昨日的14.7%跌至13.9%,一年期从15.4%跌至14.75%.六个月期风险逆转指标处於1.5区域的六个月来最低水准,偏向欧元卖权.
英镑兑美元一个月期波动率本周从9.75%降至9.15%,欧元兑英镑一个月波动率从8.5%回到8.0%(近期所创三年低点为7.5%).欧元兑瑞郎短期波动率处在2010年中以来首见水准,之前现汇跌至1.4000下方的纪录低位,但此处定会开始浮现需求.
美元兑瑞郎波动率目前持平.澳元兑美元波动率脱离周二高位,一个月期从14.75%下滑至14.1%.今日将有行权价1.0400的大型期权到期.
美元兑日圆遭遇在76.50日圆的传言中官方买单,相关波动率走软.今日欧元兑日圆将有行权价100.00日圆的大型期权到期.(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。