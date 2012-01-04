〔外汇期权〕波动率开盘走软,昨日曾因风险偏好转佳而遭抛--IFR

IFR伦敦1月4日电---期权波动率整体走势迟滞,昨日曾因投资者风险偏好转佳而全线遭抛.欧元兑美元一周期波动率从12.75%降至12.0%(上周触及三年低点8.25%),一个月期价平期权波动率从13.7%降至12.9%,短线目标为上周所创的12周新低12.5%,但相比现实波动率有更大下行空间.

欧元兑美元三个月价平期权波动率从昨日的14.7%跌至13.9%,一年期从15.4%跌至14.75%.六个月期风险逆转指标处於1.5区域的六个月来最低水准,偏向欧元卖权.

英镑兑美元一个月期波动率本周从9.75%降至9.15%,欧元兑英镑一个月波动率从8.5%回到8.0%(近期所创三年低点为7.5%).欧元兑瑞郎短期波动率处在2010年中以来首见水准,之前现汇跌至1.4000下方的纪录低位,但此处定会开始浮现需求.

美元兑瑞郎波动率目前持平.澳元兑美元波动率脱离周二高位,一个月期从14.75%下滑至14.1%.今日将有行权价1.0400的大型期权到期.

美元兑日圆遭遇在76.50日圆的传言中官方买单,相关波动率走软.今日欧元兑日圆将有行权价100.00日圆的大型期权到期.(完)