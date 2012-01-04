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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 16:24 BJT

《外汇动态》据称欧元在1.2120-50瑞郎附近有良好的买盘

0808GMT--交易商指称,欧洲银行业者和企业账户买入欧元兑瑞郎EURCHF=,据称在1.2120-50瑞郎附近有良好的买盘.

但是也有买卖兴趣的传言,据称卖单在1.2250之上.欧元最新上涨0.15%,报1.2184瑞郎.(完)

--编译 田建华;审校 龚芳

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