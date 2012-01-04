〔中国债市〕现券收益率略升,PMI数据优於预期导致卖盘增加

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月4日电---中国银行间债市周三现券收益率略有反弹.上年末机构买盘颇为热烈,元旦假期间并未有宽松政策兑现,加上宏观经济先行指标PMI数据显示经济走势并非预期般萎顿,使得现券抛盘增加,长债并引领此番收益率涨势.
此外,股市持续低迷使得跷跷板效应延续,信用债收益率继续走低.交易员并预计,春节前若无宽松政策出台,则市场可能延续盘整走势.
"利率债(收益率)有点上去,(因为12月)30号下多了吧,"华东一银行交易员称.
上海一外资行交易员并指出,元旦假期未公布下调存准率等宽松政策,加上PMI指标走高,使得机构纷纷延後宽松政策出台时间的预期,带动长债收益率有所上行.
中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI重返50%的荣枯分水岭上方,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,数据远高於市场预期,显示中国经济增速回落的态势有所改变.[ID:nCT0493647]
上述上海外资行交易员并指出,股市表现差强人意使得基金等机构买盘涌向短债,尤其是高收益的信用债品种.
中国股市沪综指.SSEC周三高开低走收跌1.4%.此前温家宝总理称首季度经济形势比较困难的言论令市场承压,港股和外盘市场上涨亦未形成明显提振.在无增量资金入场的情况下大盘继续维持弱势.[.SSCN]
剩余期限0.87年的央票1101088券最新成交tCN1101088=CFXS在3.5064%,上日尾盘为3.4732%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 3.5009 4.0760
上日 5.0109 6.3298
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5010/3.4415
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6649/2.5849
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5860/3.5095 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。