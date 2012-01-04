〔中国债市〕现券收益率略升,PMI数据优於预期导致卖盘增加

路透上海1月4日电---中国银行间债市周三现券收益率略有反弹.上年末机构买盘颇为热烈,元旦假期间并未有宽松政策兑现,加上宏观经济先行指标PMI数据显示经济走势并非预期般萎顿,使得现券抛盘增加,长债并引领此番收益率涨势.

此外,股市持续低迷使得跷跷板效应延续,信用债收益率继续走低.交易员并预计,春节前若无宽松政策出台,则市场可能延续盘整走势.

"利率债(收益率)有点上去,(因为12月)30号下多了吧,"华东一银行交易员称.

上海一外资行交易员并指出,元旦假期未公布下调存准率等宽松政策,加上PMI指标走高,使得机构纷纷延後宽松政策出台时间的预期,带动长债收益率有所上行.

中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI重返50%的荣枯分水岭上方,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,数据远高於市场预期,显示中国经济增速回落的态势有所改变.[ID:nCT0493647]

上述上海外资行交易员并指出,股市表现差强人意使得基金等机构买盘涌向短债,尤其是高收益的信用债品种.

中国股市沪综指.SSEC周三高开低走收跌1.4%.此前温家宝总理称首季度经济形势比较困难的言论令市场承压,港股和外盘市场上涨亦未形成明显提振.在无增量资金入场的情况下大盘继续维持弱势.[.SSCN]

剩余期限0.87年的央票1101088券最新成交tCN1101088=CFXS在3.5064%,上日尾盘为3.4732%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.5009 4.0760

上日 5.0109 6.3298

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5010/3.4415

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6649/2.5849

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5860/3.5095 (完)

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--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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