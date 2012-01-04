《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦1月4日电---以下为CMC Markets分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:1.2855的2011年新低不足以表明上周的抛压强劲,因这一刚好创出的新低预示1.2850/70区域附近有强劲支撑.

这些双重底部应构成一道坚实的屏障,阻止进一步下跌,因而昨日出现强劲反弹.

鉴於近期的激烈走势,我们仍认为,目前仍将在1.2855的近期低点和1.3150、甚至1.3220之间震荡交投.

美元/日圆:美元跌势猛烈,跌破55日移动均线,且势将考验2011年11月低位76.50日圆.若收在此水准下方,则将打开通往75.30的纪录低位的大门.

目前的阻力位在77.45的55日移动均线,只有重新升破该水准,才可能进一步升向从2007年高位124.15拉出的趋势线切入位78.00的阻力.

位於78.90的200日移动均线是重要的长期阻力位.

欧元/英镑:12月低位0.8305英镑,意味着欧元几乎达到了2010年1月低点0.8285.这一走势正好相当於从0.8065至0.9085的整波升势的76.4%回档.若跌破0.8285,则下一目标位在0.8200.

关键阻力位仍在过去三周高位0.8425附近,只有升破该水准,才可能重新升向0.8450,甚至200周移动均线切入位0.8567.

纽约 当日 今年来 2011年

0838GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3054 1.3050 +0.03 +0.84 1.2945

美元/日圆 JPY= 76.62 76.62 +0.00 -0.42 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.01 100.05 -0.04 +0.44 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9338 0.9321 +0.18 -0.41 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5645 1.5645 +0.00 +0.71 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0127 1.0109 +0.18 -0.65 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0357 1.0369 -0.12 +1.29 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7886 0.7895 -0.11 +1.31 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.330 79.540 -0.26 +0.88 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 60.420 60.530 -0.18 +0.99 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 119.87 119.96 -0.08 +0.28 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3121 1.3125 -0.03 -0.04 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 丁琦; 审校 白云

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