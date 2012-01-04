《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

欧元/美元,美元指数:欧元兑美元和美元指数突破上周关键水准以及10月趋势线,短期整固可带来额外的回档走势.这是欧元有效试探2011年1月低点1.2860,以及美元指数试探80.70/81.44阻力水准并守住之後发生的.