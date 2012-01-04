〔法国数据〕12月综合PMI终值升至50.0的三个月高位,但前景疲弱

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透巴黎1月4日电---Markit/CDAF周三公布的调查显示,法国民间经济活动继连续两个月萎缩之後12月企稳,受助于服务业活动温和回升,但经济状况仍然艰难.
法国12月服务业采购经理人指数(PMI)终值升至50.3的三个月高位,初值为50.2,11月终值为49.6.
12月综合PMI终值升至50.0的三个月高位,初值为49.8,11月终值为48.8.(完)
--编译 王翔琼;审校 隋芬
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。