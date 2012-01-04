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货币新闻 | 2012年 1月 4日 星期三 17:04 BJT

〔法国数据〕12月综合PMI终值升至50.0的三个月高位,但前景疲弱

路透巴黎1月4日电---Markit/CDAF周三公布的调查显示,法国民间经济活动继连续两个月萎缩之後12月企稳,受助于服务业活动温和回升,但经济状况仍然艰难.

法国12月服务业采购经理人指数(PMI)终值升至50.3的三个月高位,初值为50.2,11月终值为49.6.

12月综合PMI终值升至50.0的三个月高位,初值为49.8,11月终值为48.8.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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