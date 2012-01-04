版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 17:08 BJT

《外汇动态》澳元/美元难以企及200日移动均线切入位

0852GMT--澳元兑美元AUD=D4未能企及200日移动均线切入位1.0416美元,报1.0358,低於周二触及的两个月高位1.0387.

自去年11月以来.澳元一直未能高过200日移动均线.(完)

--编译 石冠兰;审校 隋芬

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐