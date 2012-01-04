(重发)〔欧元区数据〕12月Markit综合PMI终值升至48.3,萎缩程度有所减轻

(重发以补充遗漏段落)

* 欧元区12月Markit服务业PMI终值为48.8(初值为48.3,11月终值为47.5)

* 欧元区12月Markit综合PMI终值为48.3(初值为47.9,11月为47.0)

路透伦敦1月4日电---周三公布的调查显示,欧元区民间部门萎缩程度在去年12月有所放缓,受益於德国情况改观,不过欧元区看似仍难逃衰退.

最新一组采购经理人指数(PMI)显示,欧元区2011年第四季经济活动将为大幅萎缩,经济恐势将滑向温和衰退.

欧元区12月综合PMI终值从11月的47.0升至48.3,初值为47.9.尽管出现改善,但该指数仍为第四个月位於50的荣枯分水岭下方.

调查机构Markit警告称,德国和法国等欧元区较强劲经济体,与意大利和西班牙这些似乎正经历严重经济萎缩的国家之间的差距正在扩大.

Markit将综合PMI的就业分项指数的12月终值从50.9下修至50.4,不过仍较11月的50.1有温和改善.

欧元区12月服务业PMI终值从前月的47.5升至48.8,初值为48.3.但这仍是该指数第四个月低於50的荣枯分水岭.(完)