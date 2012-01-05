《交易视点》中国转债市场需要保持耐心操作,并稍加控制仓位--中金

路透上海1月5日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略报告认为，2012年，投资者应以积极的心态看待转债市场的投资价值，但短期看，从股市和转债供给等因素看，风险点仍不少，至少市场还没有看到明显的转机。这种背景下，投资者应该怎麽做？我们认为是态度上积极，但操作上保持耐心，仓位上稍加控制。

**关键影响因素**

2011年重创转债市场的不是股市，而是估值。估值的下降主要触发剂是供给预期恶化，但根源在於熊市思维开始主导市场情绪，而流动性和条款博弈不及预期推波助澜。目前转债市场处在什麽位置？已经重回底部区域，而且不少个券已经领先股市进入右侧。但短期看，市场还没有看到明显的转机。

第一、股市：政策向上和经济向下两股力量角力，宽货币未必带来宽信贷格局，股市震荡格局持续的时间会比较长。市场转机仍需要等待政策的累计效应和经济见底信号，届时可能从弱势震荡转向强势震荡。2,300点政策底中期被收复的可能性不小，但短期是压力位；

第二、债底保护封杀转债大幅下跌可能，是博弈中期股市转机的基础，但不足以成为上涨刺激因素。而纯债市场的机会成本仍影响投资者的大类资产配置，“弃债投股”的拐点还没有出现。

第三、供求状况不乐观，但难以造成进一步超预期的打击；

第四、转债市场估值仍将压制在低位，关注民生发行和质押回购放开等事件性冲击；

第五、条款博弈仍可能闪现，而促转股需要股市契机

**纯债市场仍是投资者关注重点**

中短期来看，纯债市场仍是投资者关注的重点。但转债品种战略性配置、埋伏中期债股转换的时机也已经出现。

2012年随着资金面状况的好转，股市和债市再现双杀的可能性降低，跷跷板现象将更为明显，善用转债品种特性，把握股、债转换拐点是投资关键。随着债市机会成本越来越低，股市反应更多利空，投资者应逐步增加对转债品种持仓比重。

历史经验表现，转债品种在股市底点“左侧”都开始产生非常强的防御性。而一旦股市逆转，转债品种表现出很好的跟涨能力。从投资时钟上看，我们一直判断呈现如下顺序：先利率、再高等级信用，然後才轮到转债，最後才是低等级信用债。

2012年转债市场回报预期？获得正回报概率偏高，但幅度还无法太乐观。悲观情景下市场整体回报将为-4.2%，乐观情况下为13.7%，中性情景下为5.1%。

**转债市场已经重回底部区域**

总结来看，转债市场已经重回底部区域，不少个券已经进入右侧。由於债底的保护，今年持有转债的风险较为可控，但存在一定的机会成本。股市仍处在复杂格局中，震荡格局仍是主旋律，拐点还不清晰。

因此，转债品种还难言重仓价值，但已经具备埋伏价值。在市场迎来转机之前，转债投资者可能还要遭遇股市寻底和供给冲击两大压力，但这可能构成低吸机会，届时投资者应顺势将仓位从低到中配提升到中到超配。

总之，处於底部、具有估值优势的转债品种是博弈未来股市、债市强弱转换的不错工具。转债市场今年获得正回报的概率偏大，但幅度难以过於乐观，整体超过信用债略有难度，大类资产配置上先埋伏并等待投资时钟到来。

我们对转债市场基本的操作思路仍是，“吃着碗里的（纯债），盯着锅里的（转债）”。短期控制仓位，持有兼具安全边际和股性的个券，博弈短期技术反弹和埋伏中期股市转机。

对於股性不佳、转股价修正无望个券，除非收益率给予足够补偿，否则持有将面临较大的机会成本，不如持有信用债。中期耐心等待股市探底和新券供给、机会成本降低过程中的低吸机会.

**热点个券**

我们在2012年上半年看好非银行大盘转债和电力转债。但今年板块轮动可能会比较频繁，投资者把握配置节奏很重要。

短期排序仍是，重点关注中行、非银行大盘转债、国投、国电，适量持有工行、中鼎等个券。深机、川投等下跌空间也已经很小，但机会成本较高。唐钢、新钢转债仍是短融替代品。

边际上，中行作为过渡性品种的作用在降低，我们建议逐步转向非银行大盘转债、国电、工行、国投、中鼎等。全年来看，我们看好的个券排序是：非银行大盘转债、国电、国投、工行、中鼎、中行。下半年将诸多新券和中海、川投等列为潜在重点关注对象。(完)

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