《交易视点》中国转债市场需要保持耐心操作,并稍加控制仓位--中金

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月5日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略报告认为，2012年，投资者应以积极的心态看待转债市场的投资价值，但短期看，从股市和转债供给等因素看，风险点仍不少，至少市场还没有看到明显的转机。这种背景下，投资者应该怎麽做？我们认为是态度上积极，但操作上保持耐心，仓位上稍加控制。
**关键影响因素**
2011年重创转债市场的不是股市，而是估值。估值的下降主要触发剂是供给预期恶化，但根源在於熊市思维开始主导市场情绪，而流动性和条款博弈不及预期推波助澜。目前转债市场处在什麽位置？已经重回底部区域，而且不少个券已经领先股市进入右侧。但短期看，市场还没有看到明显的转机。
第一、股市：政策向上和经济向下两股力量角力，宽货币未必带来宽信贷格局，股市震荡格局持续的时间会比较长。市场转机仍需要等待政策的累计效应和经济见底信号，届时可能从弱势震荡转向强势震荡。2,300点政策底中期被收复的可能性不小，但短期是压力位；
第二、债底保护封杀转债大幅下跌可能，是博弈中期股市转机的基础，但不足以成为上涨刺激因素。而纯债市场的机会成本仍影响投资者的大类资产配置，“弃债投股”的拐点还没有出现。
第三、供求状况不乐观，但难以造成进一步超预期的打击；
第四、转债市场估值仍将压制在低位，关注民生发行和质押回购放开等事件性冲击；
第五、条款博弈仍可能闪现，而促转股需要股市契机
**纯债市场仍是投资者关注重点**
中短期来看，纯债市场仍是投资者关注的重点。但转债品种战略性配置、埋伏中期债股转换的时机也已经出现。
2012年随着资金面状况的好转，股市和债市再现双杀的可能性降低，跷跷板现象将更为明显，善用转债品种特性，把握股、债转换拐点是投资关键。随着债市机会成本越来越低，股市反应更多利空，投资者应逐步增加对转债品种持仓比重。
历史经验表现，转债品种在股市底点“左侧”都开始产生非常强的防御性。而一旦股市逆转，转债品种表现出很好的跟涨能力。从投资时钟上看，我们一直判断呈现如下顺序：先利率、再高等级信用，然後才轮到转债，最後才是低等级信用债。
2012年转债市场回报预期？获得正回报概率偏高，但幅度还无法太乐观。悲观情景下市场整体回报将为-4.2%，乐观情况下为13.7%，中性情景下为5.1%。
**转债市场已经重回底部区域**
总结来看，转债市场已经重回底部区域，不少个券已经进入右侧。由於债底的保护，今年持有转债的风险较为可控，但存在一定的机会成本。股市仍处在复杂格局中，震荡格局仍是主旋律，拐点还不清晰。
因此，转债品种还难言重仓价值，但已经具备埋伏价值。在市场迎来转机之前，转债投资者可能还要遭遇股市寻底和供给冲击两大压力，但这可能构成低吸机会，届时投资者应顺势将仓位从低到中配提升到中到超配。
总之，处於底部、具有估值优势的转债品种是博弈未来股市、债市强弱转换的不错工具。转债市场今年获得正回报的概率偏大，但幅度难以过於乐观，整体超过信用债略有难度，大类资产配置上先埋伏并等待投资时钟到来。
我们对转债市场基本的操作思路仍是，“吃着碗里的（纯债），盯着锅里的（转债）”。短期控制仓位，持有兼具安全边际和股性的个券，博弈短期技术反弹和埋伏中期股市转机。
对於股性不佳、转股价修正无望个券，除非收益率给予足够补偿，否则持有将面临较大的机会成本，不如持有信用债。中期耐心等待股市探底和新券供给、机会成本降低过程中的低吸机会.
**热点个券**
我们在2012年上半年看好非银行大盘转债和电力转债。但今年板块轮动可能会比较频繁，投资者把握配置节奏很重要。
短期排序仍是，重点关注中行、非银行大盘转债、国投、国电，适量持有工行、中鼎等个券。深机、川投等下跌空间也已经很小，但机会成本较高。唐钢、新钢转债仍是短融替代品。
边际上，中行作为过渡性品种的作用在降低，我们建议逐步转向非银行大盘转债、国电、工行、国投、中鼎等。全年来看，我们看好的个券排序是：非银行大盘转债、国电、国投、工行、中鼎、中行。下半年将诸多新券和中海、川投等列为潜在重点关注对象。(完)
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--整理 曲伟治; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。