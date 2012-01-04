中国华为称美议员呼吁调查其是否违反伊朗制裁法依据不实

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港1月4日电---中国华为HWT.UL周三称，美国六位议员呼吁调查其向伊朗提供敏感技术是否违反制裁法，是以不实的媒体报导为依据。

华为是全球第二大电信设备制造商。该公司发表电邮声明称，“不幸的是，少数美国国会议员仍在引用不实的媒体报导，甚至包括一些无端指责。”

美国六位国会议员致函美国国务院，呼吁美国政府调查华为及其他电信公司向伊朗提供敏感技术，是否违反美国国会2010年通过的伊朗制裁法。

这封信函署名日期是2011年12月22日，但在本周才公开，信函中大量引用了《华尔街日报》10月的一篇报导。当时那篇报导的大致内容是，伊朗政府利用华为和其他公司的技术，监测异见人士。

美国一家观察机构曾称，伊朗当局利用华为设备追踪异见人士。华为随後在12月10日就表示，将不在伊朗谋求新业务。

这些议员在信函中称，“华为本月初决定不再在伊朗谋求新业务是积极举措”，但该公司以前的行动及继续为伊朗客户现有合同提供服务的做法，可能违反了制裁法。（完）