中国华为称美议员呼吁调查其是否违反伊朗制裁法依据不实

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港1月4日电---中国华为HWT.UL周三称，美国六位议员呼吁调查其向伊朗提供敏感技术是否违反制裁法，是以不实的媒体报导为依据。
华为是全球第二大电信设备制造商。该公司发表电邮声明称，“不幸的是，少数美国国会议员仍在引用不实的媒体报导，甚至包括一些无端指责。”
美国六位国会议员致函美国国务院，呼吁美国政府调查华为及其他电信公司向伊朗提供敏感技术，是否违反美国国会2010年通过的伊朗制裁法。
这封信函署名日期是2011年12月22日，但在本周才公开，信函中大量引用了《华尔街日报》10月的一篇报导。当时那篇报导的大致内容是，伊朗政府利用华为和其他公司的技术，监测异见人士。
美国一家观察机构曾称，伊朗当局利用华为设备追踪异见人士。华为随後在12月10日就表示，将不在伊朗谋求新业务。
这些议员在信函中称，“华为本月初决定不再在伊朗谋求新业务是积极举措”，但该公司以前的行动及继续为伊朗客户现有合同提供服务的做法，可能违反了制裁法。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。