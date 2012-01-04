〔中国汇市〕人民币兑美元小幅收跌,但盘中再创汇改来新高(更新版)

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* 人民币兑美元小幅收跌

* 盘中询价和中间价均创2005年汇改来新高

* 节日期间累积的客盘集中对冲

* 今年料维持强势,但幅度可能放缓

路透上海1月4日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三小幅收跌,但依然顽强的守住6.30一线,盘中并再创2005年汇改来新高.

交易员称,机构将节日期间客户的结汇盘集中对冲令汇价再攀新高,预计人民币汇率今年仍将维持升值态势,但升值幅度可能较过去几年放缓,因国内经济增速放缓,且欧债危机前景仍不稳定等多重因素影响.

"前几天是节假日,这期间的结汇盘只能等到今天来处理,但这也只是根据经验."上海一外资行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.2946 *6.2919 6.3003 *6.3001 6.3009 *6.2940

注:*表示创汇改来新高.

中国新年假期是2011年12月31日-2012年1月3日.人民币兑美元2011年累计升幅为4.7%.

东京汇市欧元在周三亚洲时段守住隔夜涨幅,此前录得约两个月来最大单日升幅,因乐观经济数据提振投资者的风险胃纳,纷纷削减欧元空头仓位.[FRX/CN]

中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI在连续两月下行後回升,重返50%的荣枯分水岭上方,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,数据远高於市场预期,显示中国经济增速回落的态势有所改变.[ID:nCN1314926]

本周焦点是周五将公布的美国就业数据,分析师预计12月就业岗位增加15万个,高於11月的增加12万个.

以下为北京时间17:00,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3270/20 6.3290

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3073/43 6.3135

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水469点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3415元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 周晓峰/曾菱; 审校 丁淑琴

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