〔中国基金〕去年公募基金仅货币型录正收益,股票型跌25%--好买基金(更新版)

(新增基金公司规模变化等更多细节)

* 仅货币基金正收益,股票型基金跑输大盘

* 公募偏股型基金全线皆亏,排名居前仅因输得少

* 私募基金平均业绩跑赢大盘

* 公募基金管理规模缩水,华夏基金仍保持第一

路透上海1月4日电---中国公募基金业去年成绩单不佳,导致基金资产管理规模亦告缩水.中国专业基金咨询机构--好买基金研究中心最新报告指出,2011年公募基金中,仅货币型基金取得正收益,其余类型基金"全军皆墨".其中股票型基金平均下跌25.02%,跑输大盘3.3个百分点.

报告指出,去年底的基金管理资产规模由2010年底的2.5万亿元人民币下降12.45%至2.19万亿元,各个基金公司管理规模差别相当大.华夏基金公司仍保持第一位,但其规模已跌破2,000亿元,旗下26只基金的资产总规模达1,785.55亿元.

沪深两市标杆指数--沪综指.SSEC去年累计下跌21.7%.报告称,大部分公募股票型基金2011年的重点配置在於中小盘个股,去年虽然股市整体下跌,但结构分化严重,例如代表大盘股的中证100下跌20.87%,代表小盘股的中证500下跌了33.83%,因此这类基金跌幅都比较大.

去年公募指数型基金略好於股票型,下跌22.35%.目前指数基金还是主要是以大盘为主的指数基金为多数,所以业绩略好於股票型基金.混合型基金同样无法避免严重亏损的噩运,虽然在仓位限制上比较灵活,但整体股票仓位依然偏重,全年平均下跌21.95%.

就连债券型基金亦结束了连续六年的正收益,全年下跌2.81%.在2008年股票型基金重挫时,债券基金曾风光无限,为投资者取得近7%以上的正收益.然而,2011年股债双杀的行情让债券基金也只能无奈接受亏损的事实.保本型基金作为低风险的产品,在2011年表现较好,仅微跌0.71%.

报告指出,受益於2011年较为紧张的资金面和高企的货币市场利率,货币基金在2011年为投资者带来了3.48%的正收益,几乎相当於一年期定存.作为一种低风险低收益的投资产品,货币基金有其独特的配置价值.相信今後该类型基金会得到投资者更多的关注.

据好买基金统计,国内私募基金去年平均跌幅为17.49%,跑赢了指数,但未能在弱市中实现绝对收益的目标.这主要是因为今年行情的复杂以及反复,让很多私募在今年的投资中始终没有完全放弃,在连续的下跌中尝试抄底等,但最终的结果都不甚理想.从全年的投资结果来看,仓位相对偏重的私募大多业绩不佳.

根据报告,资产管理规模排名第二和第三的公募基金公司分别为易方达和嘉实,其规模分别为1,435亿元和1,378亿元.南方基金和博时基金分列第四和第五位,均超过1,000亿元.不过排名末四位的公募基金公司的管理规模均低於10亿元,例如富安达基金公司和纽银梅隆西部基金公司分别仅4.21亿元和5.80亿元.

另据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年底,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.[ID:nCN1317514]

**明星基金比谁亏得少**

从单个公募股票型基金的业绩来看,全部都是亏损的,排名居前只是亏损较少而己.排名前三的分别是博时主题行业跌9.50%,鹏华价值优势跌9.93%,东方策略成长跌10.95%.这几只基金都是以配置大盘蓝筹股为主,如金融行业、房地产行业等,因此在2011年的跌幅较小.

跌幅最大的三只基金是银华内需精选跌41.77%,融通内需驱动跌40.15%,华商产业升级跌39.58%.这几只基金在2011年对於行情判断失误,银华内需配置了大量的中小盘以及创业板的股票,损失惨重,而融通内需驱动则在板块配置上以有色和采掘等为主,这类强周期版块在2011年跌幅较大,拖累了基金净值.

在混合型基金方面,亦是无一取得正收益.排名第一的博时价值跌7.94%,排名第二的东方龙混合跌8.39%,位列第三的新华泛资源优势基金跌9.46%.若包括股票型和混合型基金在内,这三只基金亦名列去年最抗跌的偏股型基金前三位.

私募基金业绩排名前十位的均取得正收益,其中五位收益在两位数以上,在去年的市场环境下颇为难得.2010年10月成立的呈瑞公司旗下呈瑞1期去年取得29.86%的收益,排名第一.

另据财新网稍早报导,2010年排名前十的偏股型基金,半数跌到350名之外,而目前市场中共有452只股票型和偏股型混合基金.表现最好的还是华夏基金公司的王亚伟,他管理的华夏策略精选基金2010年排名第三,2011年排名第11;他管理的另一只基金--华夏大盘精选2010年排名第六,去年业绩也勉强过的去,排42名.(完)