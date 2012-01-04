〔表格〕英国11月抵押贷款批准宗数升至2009年12月以来最高

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦1月4日电---英国央行周三公布:
* 英国11月消费者信贷较10月增加4亿英镑(预估为增加2亿英镑)
* 英国11月抵押贷款批准件数为52,854件(预估为52,300件),为2009年12月以来最高
* 英国11月M4货供额较前月下降0.6%,较上年同期下降2.6%
以下为消费者信贷当月变动数据(括号内数据为初值,单位为10亿英镑):
11月 10月
抵押贷款批准件数 52,854* 52,786 (52,743)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。