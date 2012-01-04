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货币新闻 | 2012年 1月 4日 星期三 17:38 BJT

〔表格〕英国11月抵押贷款批准宗数升至2009年12月以来最高

路透伦敦1月4日电---英国央行周三公布:

* 英国11月消费者信贷较10月增加4亿英镑(预估为增加2亿英镑)

* 英国11月抵押贷款批准件数为52,854件(预估为52,300件),为2009年12月以来最高

* 英国11月M4货供额较前月下降0.6%,较上年同期下降2.6%

以下为消费者信贷当月变动数据(括号内数据为初值,单位为10亿英镑):

11月 10月

抵押贷款批准件数 52,854* 52,786 (52,743)

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