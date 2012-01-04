〔路透基点〕置富产业信托拟贷款14亿港元购买香港两处房产--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港1月4日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,置富产业信托(Fortune REIT)目前正在寻求一笔14亿港元的三年期联合贷款,用以购买香港丽城花园与和富中心这两处零售房产.
除这笔贷款外,置富产业信托亦将使用去年一笔38亿港元联贷案的循环贷款资金,来为上述地产投资融资.这笔38亿港元贷款案完成於2011年5月.
14亿港元的新融资案由澳新银行、星展银行与渣打银行牵头主办,包含11亿港元的定期贷款部分与3亿港元的循环贷款部分.
消息人士称,该交易最早会在本周进入联贷阶段.但仅有少数几家银行会受邀参与.贷款利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码200个基点.
置富产业信托隶属长江实业旗下,目前在香港拥有14座零售商场及其他物业.(完)
--编译 隋芬;审校 白云
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。