〔路透基点〕置富产业信托拟贷款14亿港元购买香港两处房产--RLPC

路透香港1月4日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,置富产业信托(Fortune REIT)目前正在寻求一笔14亿港元的三年期联合贷款,用以购买香港丽城花园与和富中心这两处零售房产.

除这笔贷款外,置富产业信托亦将使用去年一笔38亿港元联贷案的循环贷款资金,来为上述地产投资融资.这笔38亿港元贷款案完成於2011年5月.

14亿港元的新融资案由澳新银行、星展银行与渣打银行牵头主办,包含11亿港元的定期贷款部分与3亿港元的循环贷款部分.

消息人士称,该交易最早会在本周进入联贷阶段.但仅有少数几家银行会受邀参与.贷款利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码200个基点.

置富产业信托隶属长江实业旗下,目前在香港拥有14座零售商场及其他物业.(完)