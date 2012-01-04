〔中国能源〕应设煤电联营协调组织,破解"煤电顶牛"僵局--中电高层

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京1月4日电---要破解"计划电"和"市场煤"的长期矛盾,中国主要发电商--中国电力(2380.HK)董事长李小琳建议,应加快推进电力体制改革,推进煤电联营,并设立专门的煤电联营的协调组织,破解"煤电顶牛"僵局.
新华社周三援引她的话称,应深化电价体系改革,理顺价格机制,使得发电环节的竞争和经济效应传导到最终的消费端.
"国家宜设立专门的煤电联营的协调组织,破解'煤电顶牛'僵局,引导推进煤电联营、一体化,应加大力度整合煤炭产业,提高央企对煤炭资源的控制力."李小琳称.
她还建议,应积极发展新能源、清洁能源,为电力能源的可持续发展开辟新路;并应尽快制定国家层面的清洁能源技术创新规划,提高核心关键技术的创新力度.
中国"计划电,市场煤"由来已久,因煤价大幅上涨而电价涨幅有限,迫于发电企业大面积亏损後要求提价的压力,中国政府去年12月起上调电价,这也是年内的第三次上调电价,同时对电煤实行临时价格干预.[ID:nCN1253054]
李小琳并指出,当前电力行业面临四大日益凸显的矛盾和问题,包括电力体制改革滞後,导致煤电关系至今尚未理顺,火电连年巨额亏损,严重挫伤了发电企业的积极性,局部地区出现"电荒"危机.
此外,结构性矛盾突出.随着工业化、城镇化进程加快 和消费结构持续升级,能源需求呈刚性增长;同时火电连年巨亏,可持续发展遭遇严峻挑战,以及环境压力日益增大.
据预测,今春全国最大电力缺口将达3,000万-4,000万千瓦,而且区域性、结构性"电荒"有成为常态的趋向.(完)
--发稿 苏丹; 审校 沈燕/张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。