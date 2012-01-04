(重温稿)〔中国个股〕万科去年实现销售金额1,215亿元,同比增长12.4%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透上海1月4日电---中国最大房地产公司之一的万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ周三公告称,2011年实现销售面积1,075.3万平方米,销售金额1,215.4亿元人民币,同比分别增长19.8%和12.4%.
其中,12月实现销售面积59.9万平方米,销售金额58.2亿元.该公司未提供同比数据,而据路透计算,其12月销售额同比下降30%.
公告并显示,万科去年12月新增六个项目,分别位於武汉、西安、重庆、南昌、惠州和大连,对应万科权益的规划建筑面积合计约97.7万平米,新增项目的平均楼面地价约2,230元/平方米.
万科新闻稿称,从认购金额来看,公司12月份环比11月有较明显增长,但因为大多数推盘都集中在下半月,有相当比例的房屋虽然在12月实现了认购,但尚未完成签约.截至12月底,万科已认购待签约产品规模超过100亿,其业绩将在未来几个月中陆续体现.
该公司同时表示,其谨慎拿地的原则没有任何变化.董事会秘书谭华杰并称,2012年公司会在确保经营安全的前提下,努力实现增长,"由於产品定位方面的优势和一贯坚持快速销售的策略,万科有信心继续领跑市场."
万科A周三收报7.33元,跌0.14元,或1.87%.(完)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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