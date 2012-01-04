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市场报道 | 2012年 1月 4日 星期三 22:35 BJT

〔美国热股〕雅虎任命Scott Thompson担任该公司执行长,股价下滑

路透1月4日电---雅虎(YHOO.O)任命最近任PayPal总裁的Scott Thompson为执行长兼董事,1月9日起生效.此前雅虎在9月解聘了前执行长Carol Bartz.

在周三盘初交易中,雅虎股价下滑0.89%,报16.14美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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