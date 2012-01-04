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货币新闻 | 2012年 1月 4日 星期三 23:08 BJT

〔表格〕美国11月工厂订单增长1.8%,市场预估为增长1.7%

路透1月4日电---美国商务部周三公布,美国11月工厂订单增长1.8%,市场预估为增长1.7%,11月耐久财(耐用品)订单修正後为增长3.7%,前值为增长3.8%.

以下为详细数据(经季节调整後较上月变动百分比,%):

11月 10月 9月

总体新订单 1.8 -0.2 -0.1

扣除运输 0.3 0.4 0.9

扣除国防 1.8 0.3 -0.2

耐久财 3.7 0.1 -1.4

电脑/电子产品 -4.3 1.3 2.2

运输设备 14.7 -4.5 -7.5

非国防资本财 8.1 -3.5 -3.5

扣除飞机的非国防资本财

-1.2 -0.9 1.4 (完)

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--编译 母红;审校 于春红

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