〔表格〕美国11月工厂订单增长1.8%,市场预估为增长1.7%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月4日电---美国商务部周三公布,美国11月工厂订单增长1.8%,市场预估为增长1.7%,11月耐久财(耐用品)订单修正後为增长3.7%,前值为增长3.8%.
以下为详细数据(经季节调整後较上月变动百分比,%):
11月 10月 9月
总体新订单 1.8 -0.2 -0.1
扣除运输 0.3 0.4 0.9
扣除国防 1.8 0.3 -0.2
耐久财 3.7 0.1 -1.4
电脑/电子产品 -4.3 1.3 2.2
运输设备 14.7 -4.5 -7.5
非国防资本财 8.1 -3.5 -3.5
扣除飞机的非国防资本财
-1.2 -0.9 1.4 (完)
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--编译 母红;审校 于春红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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