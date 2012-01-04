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市场报道 | 2012年 1月 4日 星期三 23:28 BJT

〔美国热股〕报导称Jefferies Group一部门员工因几项事宜而威胁辞职

路透1月4日电---华尔街日报援引消息人士话称,Jefferies GroupJEF.N一级券商部门的管理层和雇员因包括近期重组和年底奖金在内的几项事宜而威胁辞职.

在周三早盘交易中,该公司股价大跌2.64%,至13.63美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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