〔欧洲汇市〕英镑/欧元升至15个月高位,因投资者出脱欧元转购安全资产

* 英镑兑欧元升至15个月高位0.8264英镑

* 预计欧元将进一步走疲,因欧元区国家欲筹新资金

* 英镑兑美元下跌,交易员称有中东投资者的卖盘

* 若今年英国经济趋疲,英镑或面临下跌的风险

路透伦敦1月4日电---英镑兑全线走疲的欧元周三触及逾一年的最高位,由於投资者对欧元区主权融资要求有顾虑,因此出脱欧元,转而买入所认为更加安全的其他资产,以此来使资金配置多元化.

但英镑兑美元回吐早盘录得的涨幅,交易员称有包括中东和散户在内的投资者大举抛售英镑.美元在股市走疲的情况下上涨.

英镑兑欧元受到一种观点的提振.这一观点为即便英国经济有疲弱的表现,但依然好於欧元区;欧元区债务负担沉重国家是否有能力筹资极具不确定性,在这种情形下,欧元区正走向衰退.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至0.8264英镑,为2010年9月以来的最低位,之前0.8285英镑支撑位附近的停损单被触发.因未来几周将有大量欧元债券供应,欧元在此期间可能会进一步走跌.

一位驻伦敦的现汇交易员称,"我预计若即将进行的(欧元区)债券标售结果令人失望,欧元兑英镑将下探0.8250英镑,并且很可能进一步下跌."

德国周三10年期政府公债标售买需充足,但下周进行的意大利和西班牙公债标售才是关键的考验.

分析师称,投资者持续青睐英镑兑欧元,但补充道,若有更多的迹象开始表明英国今年亦可能陷入衰退,英镑兑美元仍面临下跌的风险.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.2%,报1.5606美元,从稍早所及1.5669美元的盘中高位回撤.

交易员称,自本周初以来,他们看到英镑兑美元的强劲卖兴,并补充道,卖单挂在1.5700美元附近,将限制英镑兑美元的涨幅.

许多市场人士相信,英国将步履维艰,因该国政府为了保留住引以为豪的AAA信用评级,正在实施严厉撙节措施;而且一系列经济数据再度表现低迷,令投资者对该国经济的看法更加悲观.

周三公布的数据显示,虽然英国11月抵押贷款批准件数创2009年12月以来最高,但信贷总额表现低迷,而且11月M4货供额仍然疲弱[ID:nCN1319030].此外还有数据显示,英国12月建筑业有所增强[ID:nCN1319046].

总的来看,数据突显出消费需求前景疲弱,并暗示该国货币政策可能仍将维持极度宽松的状态,以提振经济.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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