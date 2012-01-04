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债券 | 2012年 1月 5日 星期四 00:37 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.000%,投标倍数为5.34

路透华盛顿1月4日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.000

中值 0.000

低值 0.000

投资 0.000

价格/得标

价格 100.000000

高值得标比率 54.35%

投标倍数 5.34

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,005,011,300

总投标 160,125,438,100

竞争性投标得标 29,419,635,000

非竞争性投标得标 204,576,300

FED附加 2,418,028,000

发行细节

发行日 2012/01/05

到期日 2012/02/02

CUSIP码 912795Y88

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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