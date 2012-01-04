〔英国债市〕英债小幅下跌,交投陷入假期後的狭窄区间

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透伦敦1月4日电---英国公债周三小幅下跌,交易日大部份时间陷入狭窄交投区间,市场在圣诞节和新年後逐渐恢复正常交易水平.
英国五年期公债标售成功後,英债缩减稍早跌幅.
规模为37.5亿英镑,票息为1.75%於2017年到期的英债GB5YT=RR投标倍数为2.02,远高於近三周前标售得到的1.27倍投标倍数.
今天标售需求强劲扶助英债期货缩减跌幅,且甚至升至平盘上方.
"(英债)日内低位是在大约标售举行时,之後交投相当强劲.这次标售成绩良好,"巴克莱资本策略师Moyeen Islam说.
分析师原本预期这次英债需求将会旺盛,因市场认为周二英国央行买入17亿英镑三年期至10年期英债盖过了上次英债标售需求疲弱造成的阻力,当时标售成绩不佳大致归咎於英国央行在圣诞节假期停止买入英债.
Evolution Securities固定收益策略师Elisabeth Afseth在英债标售结束後称,英债也得益於其避险地位及1月有更多资金进行投资.
3月英债期货FLGH2收跌15个跳动点,报116.32,和可比德债期货FGBLH2走势大致相同.英债期货在交易日大部份时间陷入大约30个跳动点的狭窄交投区间.
在现货市场,10年期英债GB10YT=RR收益率(殖利率)升约2基点,报2.05%,和可比德债的收益率差大致持稳在13个基点.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。