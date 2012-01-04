〔美国能源〕最近一周汽油需求环比下降13.7%--SpendingPulse

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月4日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周三公布的数据显示,最近一周美国汽油消费大幅下降,因美国驾车人在年底假期少有外出.
报告显示,截至12月30日一周美国汽油需求较此前一周下降13.7%,较上年同期减少3%.
万事达卡表示,零售汽油均价较此前一周上升3美分,至每加仑3.26美元,但较上年同期上涨6.5%.
四周美国汽油平均需求较上年同期下降3.4%,为连续第41周下降.(完)
--编译 于春红;审校 母红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。