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货币新闻 | 2012年 1月 5日 星期四 03:22 BJT

〔美国能源〕最近一周汽油需求环比下降13.7%--SpendingPulse

路透1月4日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周三公布的数据显示,最近一周美国汽油消费大幅下降,因美国驾车人在年底假期少有外出.

报告显示,截至12月30日一周美国汽油需求较此前一周下降13.7%,较上年同期减少3%.

万事达卡表示,零售汽油均价较此前一周上升3美分,至每加仑3.26美元,但较上年同期上涨6.5%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降3.4%,为连续第41周下降.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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