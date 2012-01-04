〔欧元债市〕法国公债下跌,周四该国将标售长期公债

* 法债在周四公债标售前承压

* 德债下跌,公债标售因收益率低而买需不旺

* 市场密切关注下周意大利和西班牙的公债标售

路透伦敦1月4日电---法国政府公债周三承压,明日该国将进行长期公债的标售,预计是次标售买需良好,并将提供高於其他避险资产的回报率.

稍早进行的10年期德国公债标售的买需好於11月标售时的情况,但投标倍数仅为1.3倍,仍低於去年平均水平.[ID:nCT0494481]

欧元区债市在2012年初将迎来一波债券供应潮,下周西班牙和意大利亦将进行公债标售.

法国周四将标售2021、2023、2035和2041到期的70-80亿欧元长期政府债券(OAT).与德国相比,市场认为法国受到欧债危机蔓延影响的可能性更大.

Monument Securities的策略师Marc Oswald称,虽然德国2022年到期10年期公债标售的结果好於上次标售,但并非远胜.

10年期法国政府公债收益率(殖利率)FR10YT=TWEB在二级市场上报3.33%,日内上涨2.4个基点.

10年期德国政府公债收益率DE10YT=TWEB上扬2.2个基点,报1.93%,德债期货FGBLc1收跌,结算价报138.09,稍早一度在平盘略上方.

"虽然德债标售好於上次,但仍相对令人失望,"Rabobank的固定收益策略师Lyn Graham-Taylor称,"我认为鉴於存在不确定性,市场普遍不愿在低收益率水准处购买债券."

下周西班牙和意大利公债标售将是对市场人气的一道关键考验.这两个国家对欧债危机升级的曝险部位最大.

西班牙和意大利以可承受成本标售公债或许举步维艰,这一风险因素料会持续使德债潜在买需维持强劲态势,任何回撤料都有限且短暂.

10年期西班牙公债扩大跌幅,收益率ES10YT=TWEB上涨14个基点,报5.48%.10年期西班牙公债较10年期德债的利差日内走阔10个基点至354个基点.

10年期意大利公债IT10YT=TWEB较10年期西班牙公债的利差收窄10个基点至150个基点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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