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市场报道 | 2012年 1月 5日 星期四 03:32 BJT

〔美国热股〕华尔街日报称若未能出售专利,柯达或申请破产保护

路透1月4日电---华尔街日报援引知情人士报导称,如果柯达(Eastman Kodak)EK.N出售数码专利失败,将在未来几周申请破产保护.

华尔街日报报导称,柯达正与潜在借款人就如果申请破产保护,後者提供约10亿美元破产保护融资(DIP)进行磋商.

柯达可能在1月或2月初申请破产保护.柯达正就出售1,100项专利组合作最後努力.

周三下午,柯达股价暴跌31.25%,报0.45美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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