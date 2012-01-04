〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因阿根廷天气令人担忧

路透1月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,因阿根廷持续的干热天气令人们担心该国的大豆产量.

南美预报机构称,本周末前阿根廷将一直处於干热天气中,此前一些观察家已削减了作物产量预估,这样的天气加剧了人们的忧虑.

经纪商R.J. O'Brien周三将阿根廷玉米产量预估下调500-700万吨,并将大豆产量预估下调300万吨.

CBOT-1月大豆合约SF2收高3-1/4美分,报每蒲式耳12.21-1/2美元.

CBOT-1月豆油合约BOc1收跌0.07美分,至每磅52.73美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1涨1.7美元,报每短吨317.5美元.

今日CBOT大豆预估成交量为151,154口,豆油为72,792口,豆粕为54,637口.

以下为CBOT农产品期货在1955GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc2 658.50 0.00 0.0% 4.7%

CBOT大豆Sc1 1221.50 3.25 0.3% -12.4%

CBOT豆粕SMc1 317.50 1.70 0.5% -14.3%

CBOT豆油BOc1 52.73 -0.07 -0.1% -8.7%

CBOT小麦Wc2 650.00 -7.00 -1.1% -18.2%

CBOT稻米RRc1 1441.00 1.50 0.1% 3.0%

欧盟小麦BL2X1 202.50 -6.50 -3.1% -19.8%

美国原油期货CLc1 103.26 0.30 0.3% 13.0%

道琼工业指数.DJI 12,421 23 0.2% 7.3%

现货金XAU= 1613.14 10.95 0.7% 13.6%

欧元/美元EUR= 1.2940 -0.011 -0.8% -3.0%

美元指数.DXY 80.1130 0.5020 0.6% 1.4%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1552 -72 -4.4% -12.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)