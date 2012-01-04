〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收盘持坚,因担忧阿根廷收成

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月4日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收盘持坚,因干热天气打压全球第二大玉米出口国阿根廷的产量前景.
超买的技术面,农户卖盘增加以及美元走强限制了玉米期货涨幅.
欧元兑美元周三回落,因德国公债标售结果乏善可陈,投资者对市场对欧元区公债的需求感到不安,这可能推高本已陷入困境的经济体的借贷成本.
本周阿根廷仍为干热天气,下周气温将再度升至100华氏度.下周二开始可能出现降雨,这将非常重要,World Weather Inc.的气象学家Andy Karst表示.
券商R.J. O'Brien周三调降阿根廷玉米收成预期500-700万吨,并调降大豆收成预期300万吨.
3月玉米合约的阻力位为100日移动均线切入位6.63美元,之後为200日移动均线切入位6.67美元.九日相对强弱指标为80.
CBOT-3月玉米合约CH2收报每蒲式耳6.58-1/2美元,与前日持稳.
今日CBOT玉米预估成交量为250,807口.(完)
--编译 母红;审校 于春红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。