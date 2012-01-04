〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收盘持坚,因担忧阿根廷收成

路透1月4日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收盘持坚,因干热天气打压全球第二大玉米出口国阿根廷的产量前景.

超买的技术面,农户卖盘增加以及美元走强限制了玉米期货涨幅.

欧元兑美元周三回落,因德国公债标售结果乏善可陈,投资者对市场对欧元区公债的需求感到不安,这可能推高本已陷入困境的经济体的借贷成本.

本周阿根廷仍为干热天气,下周气温将再度升至100华氏度.下周二开始可能出现降雨,这将非常重要,World Weather Inc.的气象学家Andy Karst表示.

券商R.J. O'Brien周三调降阿根廷玉米收成预期500-700万吨,并调降大豆收成预期300万吨.

3月玉米合约的阻力位为100日移动均线切入位6.63美元,之後为200日移动均线切入位6.67美元.九日相对强弱指标为80.

CBOT-3月玉米合约CH2收报每蒲式耳6.58-1/2美元,与前日持稳.

今日CBOT玉米预估成交量为250,807口.(完)