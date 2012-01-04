〔纽约期市〕糖期货大涨後盘整,可可期货由升转跌

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约/伦敦1月4日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周三延续昨日升势上涨至七周高位後收低,在前日上涨後进行盘整,而可可期货由升转跌,但仍陷於近期区间内.
阿拉比卡咖啡期货尾盘转升为跌,呈横盘走势,而罗布斯塔咖啡在跌至两个月低後缩减跌幅.
"市场正消化昨天的走势,"Atlantic Capital Advisors首席交易商Nick Gentile说.
"在糖市,人们也赶在指数基金(下周一)调整权重前买入."
其他交易员称,传闻指数基金调整期糖的权重,这应造成糖出现净买入.市场预计糖价去年下滑後,指数基金将增加糖的权重.
ICE-3月原糖期货SBc1下滑0.09美分,报每磅24.42美分,此前上涨至七周高位24.65美元.
伦敦3月白糖期货LSUH2上扬2.50美元,或0.4%,收报每吨632.20美元.
ICE--3月可可期货CCH2收跌40美元,或1.9%,报每吨2,075美元.伦敦3月可可期货LCCH2收跌20英镑,或1.5%,报每吨1,345英镑.
纽约3月阿拉比卡咖啡期货KCc1小跌0.5美分,报每磅2.2670美元.伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2收跌9美元,或0.5%,报每吨1,811美元,此前触及次月合约的两个月低位1,787美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。