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市场报道 | 2012年 1月 5日 星期四 04:00 BJT

〔纽约期市〕糖期货大涨後盘整,可可期货由升转跌

路透纽约/伦敦1月4日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周三延续昨日升势上涨至七周高位後收低,在前日上涨後进行盘整,而可可期货由升转跌,但仍陷於近期区间内.

阿拉比卡咖啡期货尾盘转升为跌,呈横盘走势,而罗布斯塔咖啡在跌至两个月低後缩减跌幅.

"市场正消化昨天的走势,"Atlantic Capital Advisors首席交易商Nick Gentile说.

"在糖市,人们也赶在指数基金(下周一)调整权重前买入."

其他交易员称,传闻指数基金调整期糖的权重,这应造成糖出现净买入.市场预计糖价去年下滑後,指数基金将增加糖的权重.

ICE-3月原糖期货SBc1下滑0.09美分,报每磅24.42美分,此前上涨至七周高位24.65美元.

伦敦3月白糖期货LSUH2上扬2.50美元,或0.4%,收报每吨632.20美元.

ICE--3月可可期货CCH2收跌40美元,或1.9%,报每吨2,075美元.伦敦3月可可期货LCCH2收跌20英镑,或1.5%,报每吨1,345英镑.

纽约3月阿拉比卡咖啡期货KCc1小跌0.5美分,报每磅2.2670美元.伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2收跌9美元,或0.5%,报每吨1,811美元,此前触及次月合约的两个月低位1,787美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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